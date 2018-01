“Em preocupa el caos viari, el 2018 hi haurà moltes obres a la capital”

És el seu primer mandat com a consellera a la minoria i assegura que està aprenent molt, admet que DA ha pres mesures per incentivar l’aparcament però diu que encara cal treballar-hi

Lídia Samarra és consellera del PS+Independents a la minoria d’Andorra la Vella. Considera que el PS té possibilitats de guanyar a la capital en les comunals del 2019.



La seva companya de partit, Dolors Carmona, afirma que la majoria no manté un bon nivell de comunicació cap a la minoria. És del mateix parer?

Hi estic bastant d’acord. Excepte en alguna comissió on ens fan bastant partícips de les diferents qüestions, de molts temes ens n’assabentem directament per la premsa. Algun conseller sí que ho intenta, d’altres no. Sap greu perquè la majoria ha de decidir ella, però des de la minoria

#2 Eduard

(29/01/18 09:34)



#1 john

(29/01/18 08:10)