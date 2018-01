Els comerciants del Pas destaquen el compliment de les normes d'oci

L’arribada d’un festival d’hivern posa a prova les mesures de la taula transversal

El Pas de la Casa va tastar durant aquest cap de setmana una onada de turisme belga que ha servit per posar a prova les mesures de la taula transversal de l’oci nocturn. L’anomenat Snow Break 2018, un festival d’esquí i música, va obrir les portes fa dos dies. Per uns 400 euros els usuaris d’aquest festival gaudeixen d’una setmana d’esquí, concerts amb DJ, activitats a la neu i altres celebracions. Segons el president de l’associació de comerciants Iniciativa Publicitària de Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, “de moment no hi ha hagut aldarulls”.

Carrié va destacar que es va reforçar