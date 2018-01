Menys transferències per a quatre parròquies per tenir censos inflats

Canillo, Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria rebrien menys diners per estar un 5% per sobre de la població estimada

Tenir el cens inflat pot repercutir negativament en almenys quatre parròquies quan es faci el primer repartiment de diners per part de Govern seguint les directrius de la nova Llei de transferències comunals. Canillo, Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria estan, segons les dades de població a tancament de l’any 2017, per sobre del 5% del cens estimat per l’executiu. El text, ja aprovat pel Consell General i del qual el Tribunal Constitucional està estudiant si vulnera algun dret fonamentals, assenyala que una part de les transferències es repartirà en funció de la població de cada una d’aquestes

#2 Black numbers

(28/01/18 08:53)



#1 Diner regallat fàcil gastat

(28/01/18 08:24)