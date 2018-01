El comú té llest el projecte pel túnel de Cramea però esperarà a licitar-lo

La corporació ja disposa dels detalls de com serà el vial que comunicarà les antigues instal·lacions de Sud Radio amb el cap del Port

El comú d’Encamp té enllestida ja la redacció del projecte per al túnel que permetrà accedir al futur Centre residencial en alçada medicoesportiu d’Andorra (Cramea) sense tallar pel mig ni obstaculitzar una pista del domini d’esquí de Pas de la Casa-Grau Roig. Fonts del comú afirmen que la corporació encampadana no tirarà endavant el procés per adjudicar l’obra, però, fins que no comencin els treballs del Cramea. Es vol així que abans s’iniciï la construcció del centre medicoesportiu que s’ubicarà on ara hi ha l’edifici de Sud Radio.

El Govern va licitar el 2016 la concessió per quaranta anys del Cramea