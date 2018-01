DA prepara el programa electoral en solitari

La formació està desenvolupant les seves propostes polítiques encara que no descarten reeditar l’acord actual, com demanava Roig

La presidenta del comitè parroquial de DA a Sant Julià, Meritxell Teruel, va reconèixer ahir que el partit té la voluntat de desenvolupar el seu programa electoral propi, encara que això no vol dir que no es pugui reeditar la fórmula de Lauredià en Comú de cara a les eleccions parroquials del 2019. “Encara és molt d’hora per decidir què farem quan arribi el moment, però jo com a Meritxell Teruel treballo a la corporació com a membre de Lauredià en Comú, i com a presidenta de DA seguirem desenvolupant el nostre programa polític.” Segons la consellera de Turisme, aquesta

