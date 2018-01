El conseller de Cultura confia que la confluència del 2015 pugui convertir-se en partit, tot i que ara mateix

DA se n’hagi distanciat

El conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria i membre del comitè local de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Josep Roig, considera que el projecte de Laurèdia en Comú encara té recorregut per fer a la parròquia, i malgrat que a hores d’ara Demòcrates per Andorra (DA) n’hagi marcat distància, no descarta que la plataforma pugui convertir-se en partit per concórrer a les comunals de 2019. “És una fórmula totalment vàlida, almenys el meu posicionament és que el projecte ha funcionat i té futur”, sosté Josep Roig.

Josep Roig admet que “perquè els projectes funcionin ha d’haver-hi gent que es posi

#3 Maite Mas

(26/01/18 09:58)



#2 Caram

(26/01/18 09:50)



#1 Juli

(26/01/18 09:20)