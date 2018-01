La Batllia ha donat la raó a l’arquitecte despatxat i la corporació li haurà d’abonar 58.257 euros

El comú de Canillo ha d’indemnitzar l’excap del departament d’Obres i Urbanisme de la corporació, Lorenzo Gabella, després que la Batllia hagi donat la raó a l’arquitecte respecte que se’l va acomiadar de manera improcedent. Gabella va ser despatxat amb la fórmula de l’acomiadament no causal, que preveu el Codi de relacions laborals. Però el demandant sostenia que no era legal perquè des de l’octubre del 2008, i després de guanyar el corresponent concurs, ocupava una plaça d’agent de l’administració de caràcter indefinit i, per tant, el seu lloc de feina es regia per la Llei de la Funció Pública

