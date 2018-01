Actualitzada 25/01/2018 a les 06:57

Les empreses interessades ja poden retirar la documentació per accedir al plec de bases i optar a un dels quatre lots en què es divideixen les obres a l’avinguda Meritxell. Les ofertes s’hauran de presentar abans de les 13 hores del 22 de febrer i just després es farà l’obertura dels sobres. El dia 15, el comú organitzarà una trobada amb els tècnics per resoldre dubtes.