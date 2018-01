Actualitzada 25/01/2018 a les 06:53

La corporació va publicar ahir al BOPA l’adjudicació definitiva dels treballs d’elaboració d’un pla director per la dinamització econòmica de la parròquia d’Encamp. La guanyadora és la companyia Intueri Consulting, que disposarà d’un any per fer la tasca. L’oposició comunal feia temps que pressionava la majoria perquè afirma que és un compromís necessari.