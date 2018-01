Actualitzada 25/01/2018 a les 06:54

Ja s’han obert les inscripcions per participar en les activitats que es faran a Encamp i al Pas de la Casa durant les festes de Carnaval. Es tracta de tallers relacionats amb aquesta festivitat que tindran un cost de 75,30 euros. Els infants de Sant Julià ja es poden inscriure a les activitats esportives, com ara les gimcanes o les excursions per Naturlandia. El cost serà de 65 euros.