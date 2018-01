Reclamen una rotonda que no obligui als cotxes que pugen des de la frontera a fer més d’un quilòmetre abans de canviar de sentit de circulació

Els treballadors del Punt de Trobada critiquen durament les dificultats circulatòries que hi ha en l’actualitat per accedir al centre comercial i la poca freqüència de busos amb parada en aquest punt. Segons van explicar ahir fonts dels treballadors, el gir a l’esquerra per entrar o sortir del Punt de Trobada està prohibit, així que els conductors que pugen per la CG-1 en direcció nord i hi volen accedir “han de seguir direcció Sant Julià de Lòria durant un quilòmetre per a canviar el sentit de circulació” i tornar carretera avall. D’igual manera, els que sortint del centre comercial volen

#6 karlitos

(24/01/18 12:09)



#5 pepe

(24/01/18 11:53)



#4 juanito

(24/01/18 10:52)



#3 Escàndol nacional

(24/01/18 09:43)



#2 Torquemada

(24/01/18 08:36)



#1 FrancAnd

(24/01/18 08:02)