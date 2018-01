El comú facilitarà la mobilitat a l'avinguda de les Escoles

Es canviaran les escales actuals per unes d’elèctriques, que es cobriran

El comú d’Escaldes-Engordany té previst instal·lar les escales elèctriques per enllaçar l’avinguda de les Escoles amb la del Pessebre. Així ho va anunciar la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, durant el Consell d’infants que es va constituir ahir. A banda d’això, també està previst netejar les actuals, brutes a causa dels coloms que s’acumulen a la zona. L’ens també preveu mantenir les escales que hi ha ara per als qui prefereixin caminar i cobrir els accessos a les dues avingudes amb un sostre transparent. Aquest projecte aniria lligat al de la construcció d’un pàrquing a la mateixa avinguda