Només Saetde presenta oferta per Arcalís

El comú ha rebut la proposta de la societat de Joan Viladomat per convertir-se en el soci majoritari de Secnoa

Actualitzada 22/01/2018 a les 18:32

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Ordino ha rebut una única oferta en el concurs per seleccionar un soci privat per a Secnoa en finalitzar el termini de presentació de propostes avui al migdia, malgrat hi va haver quatre empreses que van retirar el plec de bases. La societat de Joan Viladomat, Saetde, ha estat l'única que ha licitat a la privatització d'Arcalís i ha presentat la documentació exigida segons ha verificat la taula d'obertura, encapçalada pels cònsols ordinencs i amb presència de la consellera de la minoria Sandra Tudó. Des del comú s'ha indicat que a partir d'ara es farà l'anàlisi de l'oferta i la redacció d'un informe tècnic.

L'interès de Saetde per convertir-se en soci majoritari de Secnoa va ser el motiu que va provocar que el comú convoqués el concurs per a l'entrada de capital privat a l'estació, que passarà a tenir la titularitat d'76% de les accions. Per això, el comú ha fixat que hagi d'aportar 3 milions d'euros en efectiu i avalar-ne set més per poder fer front a les inversions del pla director. L'entrada del soci privat a la gestió de Secnoa es preveu que es faci efectiva aquesta mateixa temporada.

