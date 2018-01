Els comerciants de l'avinguda Meritxell prefereixen dos carrils

Els botiguers de la part alta asseguren que un carrer de sentit únic els “perjudicaria” i recalquen que fan falta més aparcaments a la zona

Els comerciants de l’avinguda Meritxell es mostren “satisfets” perquè es mantingui el doble sentit a la part alta. Tal com es va explicar al consell de comú del 18 de gener, les obres d’embelliment de l’avinguda finalment mantindran el doble carril perquè no han pogut reorganitzar la mobilitat per fer un sentit únic.

Anne Marie Bastide, propietària d’una floristeria situada a dalt de tot de l’avinguda, es va mostrar contenta per la mesura però alhora preocupada perquè “la gent es queda a la part de baix”. Marie hi va afegir que “s’han equivocat durant molts anys perquè no potencien mai el