Subministrament elèctric per a cotxes als aparcaments del Puiet i del CEO

Actualitzada 20/01/2018 a les 07:03

El president de Nord Andorrà, Josep Montané, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, van signar ahir un conveni per complir el reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics en aparcaments públics. El comú va informar que la mesura afectarà els aparcaments verticals del Puiet i del CEO, on ja hi ha hagut una demanda. Els abonats podran sol·licitar directament el subministrament elèctric a la companyia que abasteix les valls del nord. L’empresa col·locarà el comptador per a cada nou abonat. A més, es preveu en general habilitar més places per atendre la demanda dels propietaris amb cotxes elèctrics. Ara mateix, a Ordino hi ha tres punts de càrrega en aparcaments exteriors.