Les obres per adequar el circuit d’aigües braves s’han acabat en tres dels cinc trams previstos i les barques podran baixar pel riu a l’abril

El comú de Sant Julià de Lòria va desbloquejar dijous passat definitivament el projecte del circuit de ràfting en tancar els acords amb els propietaris dels terrenys que faltaven. Segons fonts properes al cas, els propietaris afectats que havien rebutjat més temps tancar un acord pel ràfting eren els dels terrenys situats en el tram final del circuit, una zona especialment sensible perquè és on es preveu situar l’arribada de les barques i la infraestructura necessària per realitzar la càrrega i descàrrega d’usuaris, tal com s’ha de fer també al punt inicial. El govern del comú manté l’abril com a