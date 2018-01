Els treballs es dividiran en quatre lots i les empreses guanyadores només podran optar-ne a un, fet que segons l’oposició “atempta contra el principi de competència”

La minoria va criticar amb duresa el sistema de licitació dels quatre lots en els quals es dividiran els treballs d’embelliment de la primera fase de l’avinguda Meritxell, que va presentar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, en una sessió extraordinària del consell de comú, i per això van votar en contra del projecte. Malgrat que ella mateixa va reconèixer que era un “sistema atípic”, el fet que les empreses a qui s’adjudiqui un dels trams no puguin participar en la licitació de la resta “pot generar corrupteles perquè permetria a les constructores, que no tenen un pèl de ximples,