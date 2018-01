Vivand Solidari recapta 3.350 euros per a Càritas i la Gavernera

Actualitzada 18/01/2018 a les 06:54

MoraBanc i Vivand van fer entrega ahir dels 3.350 euros recaptats durant la segona edició del Vivand Solidari, que es va celebrar el pont de la Puríssima passat, a Càritas Andorrana i al centre d’acolliment d’infants i joves de la Gavernera. Els diners recollits provenen d’una aportació directa de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany i de la cessió, per part de MoraBanc, de l’import de totes les comissions generades per les compres a Vivand durant els dies 8, 9 i 10 de desembre. Des de l’organització van explicar que el Vivand Solidari va sorgir “de la inquietud dels responsables de l’eix comercial per aportar un vessant benèfic a l’acció comercial d’un dels caps de setmana amb més ocupació de la temporada”. MoraBanc va afirmar que “hi participa com ho fa en diferents accions per a la dinamització del comerç”.