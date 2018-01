El bon temps va acompanyar les escudelles arreu del país. Les cues es van fer paleses a la capital, la Massana i Escaldes, que també va celebrar el 40è aniversari de la parròquia.

Panxes plenes i escudellaires satisfets en una multitudinària jornada de Sant Antoni a Andor­ra la Vella. Acompanyats pel bon temps, els ciutadans van fer fins a trenta minuts de cua per aconseguir una de les 4.500 racions que es van repartir ahir. La 49a edició d’aquesta jornada va portar cares noves, com la d’en José Antonio, un valencià instal·lat a la capital que va provar l’escudella per primera vegada: “M’han explicat que el dia de Sant Antoni és tradició i que s’ha de venir! A veure si m’agrada el plat!” De cares desconegudes a repetidors, la Carme va assegurar que