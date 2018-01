La cònsol major diu que acaten la resolució i que pagaran però insisteix que la decisió no és justa i que va contra el principi de la Funció Pública

El comú d’Andorra la Vella haurà de pagar una indemnització de 39.000 euros bruts a l’exdirector de Comunicació, Manel Sansa, després que el Tribunal Constitucional (TC) no hagi admès a tràmit el recurs de la corporació.

Una condemna del Tribunal Superior va establir a l’abril que s’havia de pagar a Sansa aquesta quantitat per acomiadament improcedent d’acord amb l’article 98 del Codi de relacions laborals, però el comú hi va interposar un recurs que finalment no ha prosperat. La cònsol major, Conxita Marsol, va dir ahir que acataran i que, per tant, es “pagarà el que toca pagar”, malgrat que va