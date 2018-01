La Massana, Andorra la Vella i Escaldes han repartit avui el tradicional plat per la diada de Sant Antoni

Milers de persones gaudeixen de les escudellades Els escudellaires d'Andorra la Vella han preparat 4.000 racions Xavier Pujol

Actualitzada 17/01/2018 a les 16:43

Milers de ciutadans han complert amb la tradicional cita gastronòmica de Sant Antoni i han gaudit de les escudelles que s'han elaborat a la Massana, a Andorra la Vella i a Escaldes. Els massanencs han celebrat la festa del patró que ha començat amb una missa a la capella de Sant Antoni de la Grella i després hi ha hagut la subhasta benèfica dels Encants i una actuació de l'Esbart Valls del Nord abans del repartiment de l'escudella. Dotze cuiners professionals de tot el país i un equip de voluntaris s'han encarregat de l'àpat per distribuir un total de 1.400 racions, dos centenars més de les que estaven previstes.

A Escaldes, l'Associació d'Amics del Pont dels Escalls ha elaborat a la plaça de les Dos Valires l'escudella per a 2.000 persones i a la capital el plat ha estat cuinat des de la matinada per la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella a la plaça Guillemó, que ha repartit més de 4.000 racions.

També hi ha hagut escudella per als padrins de la casa pairal d'Ordino on els cònsols han compartit taula amb mig centenar d'avis.