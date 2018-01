Naturlandia rep 158.750 visitants en 254 dies d'obertura el 2017

El parc registra una mitjana de 625 visites diàries que representen un increment del 18% respecte l'any anterior

Naturlandia ha tancat l'any amb un total de 158.750 visitants durant els 254 dies d'obertura, davant dels 183.100 clients registrats durant el 2016, quan les instal·lacions van estar obertes 346 dies, segons informa el comú en un comunicat. Des de la corporació es destaca que la mitjana d'afluència diària al parc ha crescut un 18% ja que durant el període anterior la xifra era de 529 persones i aquest any s'ha arribat a les 625.

El comú recorda que al llarg del 2017 s'ha implementat un nou calendari d'activitat "que ha suposat una racionalització de la despesa en personal i recursos tècnics i que s'ha traduït en 111 dies de tancament", davant dels 19 de tot el 2016. I es destaca que la direcció del parc considera que "la reformulació del calendari s'ha acceptat amb normalitat i el públic ha sabut adaptar-se a la nova rutina de funcionament, de manera que hem estat capaços d'optimitzar els dies d'obertura" i s'anuncia que es mantindrà aquest sistema per "consolidar un nou pla de treball intern que es traduirà en una millora de la qualitat dels serveis i de les instal·lacions".

El balanç d'afluència també es destaca en "positiu" des de Naturlandia per les visites rebudes durant el Nadal que ha registrat "pics de fins a 1.100 entrades venudes" com va succeir el 31 de desembre. El miler de clients es va superar a més els dies 23 i 24 de desembre i es remarca que la mateixa dada s'ha fregat el 3 i el 4 de gener del nou any. La preferència dels visitants ha estat les activitats de neu que majoritàriament s'han adquirit amb l'entrada única i es registra una bona xifra en vendes de forfet d'esquí, motos de neu, raquetes de neu i lloguer de trineu, segons es detalla al comunicat.



