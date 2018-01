El comú avança l'elaboració del pla especial per fer l'heliport nacional

Ja s’ha fet una reunió amb Govern per començar els treballs i s’està delimitant la superfície que afectarà els propietaris de Tresoles

La corporació encampadana i el Govern ja treballen en la redacció del pla especial que ha de servir per poder construir l’heliport nacional a la parcel·la de Tresoles. Segons va explicar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, ja s’ha fet una reunió entre les dues institucions per començar a analitzar el pla especial, encara que “fins que no hi hagi els informes definitius no ens hi posarem a fons”, va dir. La Llei del sol estipula que el comú és qui l’ha de fer, però com que l’estudi de vialitat, imprescindible per elaborar un pla especial, l’havia realitzat

#2 toni

(15/01/18 12:53)



#1 DoricoG

(15/01/18 08:16)