El sindicat comunal es reactivarà amb una assemblea a finals de mes

El sindicat de treballadors del comú de la capital (Sitca) renovarà la seva estructura i reactivarà les seves activitats en una assemblea que es celebrarà abans que acabi el mes, segons va explicar el seu president, Jesús Núñez. Un dels motius que al·leguen per haver estat, aparentment inactius des de fa mesos és que esperaven la resposta de la Batllia sobre la demanda presentada contra la corporació per no haver rebut el pagament del GAdA. “Des del setembre que estem esperant que es pronunciï la justícia. Un cop ho faci, i creiem que serà aviat, podrem convocar l’assemblea, escollir el