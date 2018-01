Un cop acabi la temporada d’hivern es comunicarà als establiments les mancances, i en una tercera fase es comprovarà que s’hagin corregit

El Govern ha tancat la primera fase del pla Fem el Pas en català, una iniciativa impulsada per fomentar l’ús de l’idioma oficial al poble encampadà i que ha consistit en visites a 187 establiments per tal de lliurar-los la informació relativa a la campanya i que inclou els recursos d’aprenentatge i d’assessorament lingüístic a les empreses i també les eines per garantir que s’acompleix la Llei d’ordenació de l’ús del català. I en les visites s’ha pogut constatar que pràcticament la meitat dels negocis (un 46%) tenen la retolació exclusivament en francès, fet que no s’ajusta a la normativa.

