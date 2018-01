El comerç alerta que la situació és “crítica”

Les associacions de comerciants de la capital i el comú duran a terme canvis estratègics per millorar les xifres

Els comerciants alerten de la situació econòmica “desastrosa” que pateixen actualment els establiments de la capital, i ho fan assegurant que malgrat les xifres de visitants que ha registrat el Principat el 2017, aquest no ha estat un bon any per al comerç. Les associacions que apleguen els botiguers d’Andorra la Vella destaquen que és el moment de sumar esforços juntament amb el comú per sortir d’una conjuntura que afecta especialment el sector comercial. En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, explica al Diari que malgrat l’obertura de 339 comerços “no estem

#12 Gloria

(12/01/18 16:47)



#11 Andorra for Sale

(12/01/18 16:00)



#10 Sonia

(12/01/18 13:33)



#9 Terminator

(12/01/18 13:02)



#8 lloguers

(12/01/18 12:01)



#7 Toni

(12/01/18 11:40)



#6 Andorra el Paradis de les Guineus

(12/01/18 11:31)



#5 Jordi

(12/01/18 10:56)



#4 res de nou

(12/01/18 09:56)



#3 he dit

(12/01/18 09:21)

Veure’n més