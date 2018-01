La capital va guanyar 127 comerços l'any passat i ja arriba als 3.331

Es confirma la tendència a l’alça dels darrers anys, ja que en total van obrir 339 nous establiments i en van tancar 221

La capital va guanyar múscul comercial el 2017, amb els 127 negocis de més que van obrir respecte a l’any anterior. Aquesta xifra és la diferència entre els que van aixecar la persiana (339) i els que la van tancar (221), i es mantenen les dades positives dels dar­rers dos anys, tal com va explicar la consellera de Finances del comú, Maika Nin. “Són dades molt bones per a la parròquia i confirmen la tendència a l’alça que vam començar ja fa uns anys.” En total, a Andorra la Vella hi ha 3.331 comerços, una dada que, segons Nin, “molt