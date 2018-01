Apapma no ha rebut resposta de la denúncia per la mort de l'os

L’entitat trasllada al seu advocat la petició perquè segueixi la qüestió

El president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma), Carles Iriarte, va explicar ahir al Diari que encara no han rebut cap resposta a la denúncia per la mort de l’os de Naturlandia que van presentar a la policia a l’agost. Els ecologistes han traslladat al seu advocat la qüestió perquè en faci el seguiment de “com està i com avança”, segons van acordar en una assemblea que va fer-se abans de festes.

Apapma va presentar davant la policia, fa més de quatre mesos, la denúncia contra els responsables directes i subsidiaris del parc d’animals i contra els

#4 Made in Andorra

(10/01/18 11:57)



#3 Joana

(10/01/18 07:52)



#2 Aleix

(10/01/18 07:48)



#1 Lintu

(10/01/18 07:34)