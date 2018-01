Els àpats de Sant Antoni se celebraran diumenge Els àpats de Sant Antoni se celebraran diumenge Xavier Pujol

Actualitzada 09/01/2018 a les 06:53

La festivitat de Sant Antoni se celebrarà diumenge amb els tradicionals àpats. A Canillo hi haurà les viandes i els encants a partir de les 13.00 hores a la plaça del telecabina. A més, hi haurà una rifa solidària. A Encamp, també a partir de les 13.00 hores, a la plaça de Sant Miquel hi haurà l’escudella de Sant Antoni, on es repartiran unes 1.500 racions. Al Pas, serà el cap de setmana següent.