Caldea creix el 3% i supera els 400.000 usuaris durant el 2017

Likids gairebé triplica les visites i Inuú les manté a un preu superior

Caldea va tancar l’any amb 400.965 visites, un 3% més que l’anterior, i la seguretat que en l’àmbit econòmic el termolúdic tindrà una millora d’ingressos que permetran complir l’objectiu de finalitzar l’exercici amb un resultat net positiu. Segons la directora de màrqueting i vendes, Patrícia Garcia, aquestes xifres són “d’abans de la crisi. Feia temps que no les teníem i això que ara ja no busquem tant els grans grups com abans”, va comentar. En total són 14.000 persones més les que han visitat Caldea aquest any respecte a l’anterior i bona part de l’èxit es concentra en quatre mesos,