La gent gran troba inconvenient la supressió de la parada de La Poste

La falta de marquesines en baixadors de bus és motiu de preocupació entre els padrins

Actualitzada 08/01/2018 a les 07:01

Pilar Màrquez Ambròs Andorra la Vella

Els padrins d’Andorra la Vella i Santa Coloma es queixen dels inconvenients causats per la supressió de la parada de bus situada davant de Casa Teresa, prop de La Poste de la capital, i també exposen que “una gran quantitat de parades de bus es troben a la intempèrie, sense cap tipus de marquesina”, fet que dificulta el temps d’espera per agafar el transport públic quan plou. El president de l’Associació de la Gent Gran d’Andorra la Vella, Andreu Pedra, manté que “la parada de La Poste la utilitzava molta gent i ara està situada en un lloc menys visible”, si bé exposa que no es tracta d’una queixa que hagi realitzat l’associació, sinó més aviat persones individualment. “Quan fèiem viatges de jubilats també quedàvem a la parada de La Poste i alguns padrins aparcaven al Parc Central”, admet.

El malestar va fer-se patent en una visita recent del grup liberal als padrins de les cases pairals de la capital i Santa Coloma. El conseller a la minoria del comú de Cd’I+Liberals, Víctor Pintos, explica que troba “més que raonable” que el comú prengui decisions sobre el plantejament de les parades “amb un equilibri” entre el criteri de proximitat i d’altres necessitats del trànsit, o la compatibilització amb les rutes que depenen de Govern. Pintos diu que, d’entrada, a ell no li sembla “ni bé ni malament”, ja que és una qüestió “molt puntual” que caldria “analitzar en la globalitat”. I considera, però, que el malestar dels avis segurament existeix “perquè aquest tipus de decisió ha d’estar molt ben justificada i no tenim una justificació”.