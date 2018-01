El guanyador destaca que 'Adéu' és un projecte amb un gran respecte per la intimitat i el silenci

L'arquitecte Josep Travé guanya el concurs per fer el tanatori nacional Josep Travé rep el premi de guanyador del concurs del tanatori nacional de Jordi Torres

El comú d'Escaldes-Engordany i el Govern han donat a conèixer aquest matí els tres projectes arquitectònics finalistes del concurs per al tanatori nacional i la sala de vetlles, que s'ubicarà a tocar de la clínica de Meritxell. S'hi van presentar setze idees, i la guanyadora ha estat 'Adéu', de l'arquitecte Josep Travé, que ha explicat que ha treballat amb un projecte que a l'interior té un gran respecte per la intimitat i on el so es va reduint a mesura que s'arriba a les zones on cal respecte per a les famílies. "Buscàvem que, a mesura que la persona penetri a l'edifici, es vagi sentint cada cop més recollit", ha exposat. El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha assenyalat que la intenció és començar les obres a l'estiu i que duraran quinze mesos. El pressupost del projecte arriba als 1,8 milions i està finançat entre el comú (la sala de vetlles i la plaça pública) i el Govern (el tanatori).

Els altres dos finalistes han estat 'La processó va per dins', de Lluís Ginjaume, i 'Escletxa de llum', d'Eduard Mariné i Gerard Arias i el ministre ha remarcat que les setze propostes eren de gran qualitat. Ara el guanyador ha d'elaborar l'avantprojecte i el projecte i, un cop el pressupost del Govern estigui operatiu, es licitaran les obres de construcció, ha indicat Jordi Torres.

