Novena subhasta de places d'aparcament a la Covanella

Actualitzada 04/01/2018 a les 06:52

El comú va anunciar la promoció de la novena subhasta pública de les places d’aparcament 13, 14 i 31 de l’edifici la Covanella, el dia 1 de febrer a les 10 hores. L’acte tindrà lloc al mateix immoble on es troben les places d’aparcament, a la Carrera Nova, 11, d’Ordino. Les dites seran de 500 euros i els preus de sortida per les places seran de 18.500 euros, les número 13 i 14, i de 19.000 euros per la número 31. El millor postor guanyarà la subhasta però haurà de pagar al moment.