DA destaca l'esforç inversor del pressupost per al 2018

Els vuit consellers posen de relleu la voluntat del comú d'Andorra la Vella per reactivar l'economia

Actualitzada 03/01/2018 a les 16:39

Redacció Andorra la Vella

Després de l'aprovació del pressupost del Comú d'Andorra la Vella per al 2018 en les últimes setmanes, Demòcrates per Andorra ha subratllat "l'aposta en inversions reals que ha aprovat el comú per a aquest any, amb un volum total de 14,3 milions d'euros". Els diners es destinaran principalment a projectes de millora dels equipaments i infraestructures de la capital, com és el cas de la remodelació de les avingudes Meritxell i Príncep Benlloch.

A banda d'aquestes dues grans obres, el pressupost preveu la remodelació de l'avinguda d'Enclar, l'ampliació del carrer Dr. Vilanova i l'embelliment d'altres carrers i places de la parròquia d'Andorra la Vella. Tot i així, també dona continuïtat a projectes de desplegament de serveis com la separativa d'aigües que, segons DA, "calia abordar de forma inajornable".

Des del partit majoritari al Comú d'Andorra la Vella, han volgut ressaltar que el pressupost comunal "està pensat en clau de país al mateix temps que té l'objectiu de construir des de la parròquia".