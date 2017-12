El cònsol lauredià confia en la bona voluntat de l’empresa i destaca que el comú no pretén “espatllar els comptes” de l’elèctrica

Josep Miquel Vila defensa la compatibilitat del negoci de FEDA amb el ràfting. El cònsol lauredià remarca que l’objectiu de l’empresa elèctrica “és guanyar cèntims i produir llum” i que el fet que pugui haver certa col·laboració amb el moviment d’aigua perquè el circuit de barques pugui funcionar no ha de representar-li cap perjudici. “La nostra vocació no és malmenar els comptes de FEDA, de cap manera. Què de ben segur hi haurà col·laboració? Hi haurà col·laboració, però això no ha de comportar pèrdues a FEDA perquè estem per arreglar coses a casa nostra, allò que puguem, no per espatllar