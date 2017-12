L’estació ha rebut més esquiadors que el mateix mes de l’any passat, malgrat el temor que hi havia per la situació política a Catalunya

La clientela d’Ordino-Arcalís ha incrementat en un 10% la despesa realitzada a l’estació d’esquí aquest desembre respecte al mateix mes de l’any passat. L’augment de la despesa també ha vingut acompanyat d’un increment dels esquiadors. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, que va parlar de l’estació després de la tradicional sessió del consell de comú dels Sants Innocents, no va poder precisar en quin percentatge ha pujat la clientela, però sí que va admetre que no s’esperaven aquests bons resultats en el que portem de temporada d’esquí.

Mortés va explicar que hi havia temor que la situació política al país veí

