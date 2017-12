El col·lectiu d’afectats reclama a l’executiu que respongui per la suposada responsabilitat administrativa en el succeït el març del 2016

Els veïns que van resultar afectats per l’incendi que el març del 2015 va cremar bona part de l’edifici Tiffany’s de la Massana han decidit portar el cas a la justícia. És per això que han començat a presentar demandes on exigeixen que el Govern respongui per la responsabilitat administrativa que creuen que van tenir en el succeït. Les demandes es basen en el fet que la informació que tenien els residents era incompleta i el permís que va concedir el Govern no era el correcte. La Batllia ja ha admès a tràmit les demandes presentades per dos veïns contra

