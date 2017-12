Actualitzada 26/12/2017 a les 07:00

La Fira de Nadal va tenir el seu vessant solidari i l’Associació Andorrana Contra el Càncer va rebre un xec per valor de 750 euros, fruit de recaptació obtinguda de la venda de les peces elaborades per Àngels Salazar i Sandra Tudó. L’associació ha rebut desenes de donacions al llarg de l’any i com a acte central es va fer la caminada contra el càncer, el novembre passat.