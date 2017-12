Un milió d'euros per a la nova estació de tractament d'aigua de Capesa

La companyia finançarà la infraestructura amb fons propis i no necessita l’ampliació de capital per part del comú

La companyia de gestió i tractament de l’aigua de la parròquia, Capesa, construirà una nova estació de tractament d’aigua potable (Etap) per substituir l’actual, “que se’ns està quedant velleta i està arribant al final de la seva vida útil”, va explicar el seu director general, Eduard López Mirmi. Aquesta infraestructura costarà un milió d’euros i estarà acabada el 2019. “És el nostre projecte estrella per al futur. La idea és construir-lo i finançar-lo en dos anys. El 2018 instal·larem la tecnologia, la maquinària i un sostre que cobreixi l’estació, i deixarem per al següent la caseta o edifici que l’abrigarà”,