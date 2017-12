Actualitzada 21/12/2017 a les 07:03

El dinar de Nadal d'Encamp per a la gent gran va aplegar ahir un total de 157 padrins a l’hotel Guillem per menjar i compartir un àpat amb un menú ben tradicional. L’esdeveniment estava obert a tothom i va tenir un cost de 6 euros per assistent. “Un dinar per intercanviar punts de vista i que potser hauríem de fer més sovint”, va ressaltar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres.