Al Pas de la Casa s’hi destinen dos milions d’euros per a la nova guarderia, l’estació d’aigua potable i obres al voltant de l’església

La corporació va presentar el pressupost pel 2018, que contempla un creixement del 6,55%, fins a arribar a superar els 30 milions i que preveu tancar a zero. La partida que més augmenta és la d’inversions, un 24,04%, que s’enfila fins als 6,4 milions d’euros, 1,2 milions més que l’any passat. També augmenten les despeses de personal i béns corrents (un 2,3 i un 5,25%, respectivament), mentre que els ingressos previstos per impostos es mantenen estables i cauen un 5% els de taxes. El cònsol major, Jordi Tor­res, els va definir com uns pressupostos “continuistes i equilibrats que ens permeten