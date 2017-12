Els padrins celebren el tradicional dinar de Nadal Mortés i Riba en el dinar amb la gent gran d'ahir COMÚ

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:03

Un centenar de padrins de la parròquia van celebrar ahir el tradicional dinar de Nadal, acompanyats pels cònsols, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba, i alguns consellers més. En el menú no van faltar els canelons ni el tronc de Nadal, i per primera vegada es celebrar a l’hotel Coma, no a la casa pairal.