Actualitzada 12/12/2017 a les 07:05

El comú de la Massana va emetre un edicte al BOPA en què reclama 2.581 euros a diferents conductors multats pels serveis de circulació de la parròquia atès que no se’ls ha pogut notificar personalment la sanció. Els sancionats tenen de marge fins al dia 19 per pagar la multa a les oficines del comú. En cas contrari, es cobraran per la via executiva amb recàrrecs.