El control dels fems canins per ADN es podrà realitzar a partir del març

Actualitzada 12/12/2017 a les 17:44

L'última reunió de cònsols de l'any ha servit per fer balanç i tancament, i també per establir i conèixer els avenços i projectes que encara queden per desenvolupar. Entre aquests projectes, un dels més destacats és el control dels excrements de gossos a través d'un cens caní per ADN. Un projecte que ja fa temps que està sobre la taula i que comença a traçar els últims passos per poder ser una realitat. El principal objectiu és poder controlar i sancionar aquells propietaris dels animals domèstics que no recullin els excrements mitjançant un anàlisi d'ADN.



Després que el plec de bases per adjudicar les analítiques que s'hauran de practicar a tots els gossos censats al país ja està acabat, ara el pas que queda per fer és la modificació del regalament perquè sigui obligatori inscriure el gos en el nou cens basat en l'ADN. Comuns i Govern han firmat un protocol d'acord on l'executiu es compromet a modificar el reglament i a afegir les sancions corresponens, abans del març del 2018. Un cop fet aquest pas, cada comú podrà treure a concurs el plec de bases i començar a organitzar el funcionament del control i sancions al llarg de l'any vinent.



Segons ha afirmat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la modificació del reglament per part del Govern també preveurà que serà el propietari del gos qui es farà càrrec del pagament de les proves d'ADN que s'hagin de realitzar. Tot i això, Marsol ha avançat que cada comú està estudiant la possibilitat d'implementar algun tipus d'ajuda, però que no hi ha res definit. El cònsol major de Sant Julià de Lòria ha anat més enllà i ha exposat, com una possible hipòtesi, implementar una nova taxa per la tinença de gossos que ajudi a sufragar “els costos d'identificació dels animals com el de mantenir les voravies netes”, malgrat que ha apuntat que això no “són fets concrets”.



El futur reglament modificat també detallarà que els encarregats de gestionar el cens i controlar-los podran obligar a qualsevol persona que passegi amb gos que certifiqui que aquell gos està registrat al cens d'ADN. Qui no ho acrediti podrà rebre una sanció. Segons el Registre d'animals de companyia (RAC) del departament d'Agricultura hi ha inscrits 13.350 gossos. La població estimada del país és de 73.105 persones (dades del 2016 del departament d'Estadística) i, per tant, això significa que hi ha un gos cada 5,4 habitants.

