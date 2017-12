Màxima expectació entre els ordinencs per la farsa de l'ossa

La plaça Major d’Ordino va omplir-se ahir per reviure la matança de l’última ossa de la par­ròquia. L’expectació era plena, perquè feia 25 anys de l’última representació. Alguns dels actors eren els mateixos que els de fa un temps, com el que va vestir-se d’ossa, amb una careta autèntica, conservada de fa anys.

Des de l’organització van assegurar que hi ha jovent interessat a seguir la tradició. La llegenda de l’ossa data del 1875 i explica que uns dallaires treballaven les terres d’un senyor feudal quan va aparèixer l’ossa i la van matar. Pel que fa a l’amo, des de dalt