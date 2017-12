“Caldea és una gran candidata per al casino, ningú ha de descartar-la”

Pedregal defensa les possibilitats del termolúdic per la “magnificència de l’edifici”, la ràpida obertura que permetria i “la simbiosi comercial” entre projectes

Miguel Pedregal (Madrid, 1972) és el director general de Caldea. Creu que el casino seria una bona oportunitat per al termolúdic i defensa que hi naixeria amb el suport d’una marca consolidada.



Cinc de les tretze ofertes pel futur casino han triat Caldea com a ubicació. Què la fa una candidata atractiva?

Caldea té uns atributs que la converteixen en una gran candidata per acollir el casino, ningú ha de descartar-nos fins al final. Per la magnificència de l’edifici, i perquè penso que la possibilitat de simbiosi comercial entre el casino i Caldea, si comparteixen edifici, serà molt important. L’operador que munti