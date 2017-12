“Cal oblidar un acord d'intencions estèril i fer un plantejament viable”

El conseller del PS+I a la minoria encampadana creu que DA ha d’establir millor el diàleg amb SAETDE i reivindica que l’actual estratègia de dinamització econòmica és nul·la

Joan Sans és conseller a la minoria pel Partit Socialdemòcrata (PS) + Independents. Lamenta que la dinamització econòmica continuï pendent però admet que es fa bona feina als departaments d’Obres i Via Pública.



Quina és la seva valoració de la feina de la majoria?

Com a grup del PS+I hem de tenir en compte que aquest és el nostre sisè any a l’oposició. Ens sap greu sentir a parlar ara al cap de sis anys d’un pla director per reactivar comercialment la par­ròquia. És un pèl sorprenent perquè nosaltres ja posàvem damunt de la taula la proposta el 2011. Però ara quan