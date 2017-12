El comú de la Massana reclama 2.500 euros de multes de trànsit

El comú de la Massana va emetre dimecres un edicte al BOPA en què reclama a més d’una setantena de conductors que paguin les multes imposades pels agents de circulació de la parròquia. En total, totes les sancions sumen 2.561 euros. La quantitat de les infraccions van des dels 20 fins als 150 euros. Des de dijous passat, els multats tenen tretze dies de marge per pagar les multes i en cas que no ho facin, el comú de la Massana procedirà per la via executiva al cobrament de l’import amb un recàrrec del 20% i d’interessos.