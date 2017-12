Els grans testos es mantindran als accessos a Carlemany fins al 4 de gener i l’embelliment permetrà posar-hi pilones a la primavera

El comú d’Escaldes-Engordany va col·locar ahir una desena de jardineres a l’avinguda Carlemany per tal de dotar la principal artèria comercial de la parròquia de més seguretat i evitar atacs ter­roristes amb vehicle rodat, tot just tres mesos i mig després de l’atemptat a la Rambla de Barcelona. La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va explicar que s’ha procedit a la col·locació d’aquests elements per recomanació de la policia. “El sotsdirector del cos es va comunicar amb nosaltres per aconsellar-nos que la mesura s’implementés en aquests dies de major afluència turística”, va dir Marín. La previsió és mantenir les jardineres