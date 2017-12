Col·locació de deu jardineres per incrementar la seguretat a Vivand

El comú ha instal·lat els elements de forma provisonal coincidint amb dies de major afluència per dificultar l'accés de vehicles que puguessin tenir una intenció violenta.

Actualitzada 07/12/2017 a les 14:29

El comú d’Escaldes-Engordany, seguint les directrius de la policia, ha procedit a col·locar al llarg de l’avinguda Carlemany per a vianants barreres per dotar al principal eix comercial de la parròquia de més seguretat, en aquests dies de major afluència turística.



En concret, s’han instal·lat deu jardineres per dificultar l’accés de vehicles que poguessin tenir una intenció violenta. També s’ha comunicat als bombers la col·locació d’aquests elements, en cas d’incidències a l’avinguda. Les jardineres s’han posat a tots els trams d’accés a l’avinguda i, de moment, està previst que es mantinguin fins després de les festes de Nadal.



El comú explica que aquesta mesura és provisional, a l’espera que comencin els treballs d’embelliment de l’avinguda Carlemany, previstos per la primavera del 2018 i que preveuen la instal·lació d’elements de seguretat permanents a l’avinguda Carlemany per a vianants.